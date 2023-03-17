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24 минуты назад

Сомнолог рассказал о пользе просмотра сериалов перед сном

Москва24иещё 3

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов рассказал, что просмотр сериалов перед сном оказывает положительное влияние на нервную систему человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Сомнолог рассказал о пользе просмотра сериалов перед сном
Фото: UnsplashUnsplash

Он отметил, что просмотр сериала является одним из вариантов отвлечения от активной деятельности в дневное время. К тому же, кинокартины помогают организму переключиться на более спокойный режим.

Полуэктов добавил, что жанр и сюжет не имеют значения, но не стоит смотреть на ночь те сериалы, в которых присутствуют будоражащие сцены. Благодаря повторяющемуся действию в виде просмотра серии за серией, человек расслабляется, уточнил специалист.

Ранее врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказывала о способах, которые помогут людям с бессонницей. Каждый из них поможет отвлечься от тревожных мыслей и переключиться на конкретное действие. Лебедева предложила попробовать математический метод, который заключается в счете каких-либо объектов, например, овец или ворон.

Наука и техника,Дарья Лебедева,Минздрав РФ,
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