В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Число фишинговых сайтов в России выросло почти в три раза

Мир24иещё 1

В России число фишинговых сайтов в доменных зонах .ru и .рф за два месяца 2023 года составило 5,2 тысячи. Это почти в три раза больше показателей 2022-го – 1,85 тысячи, пишет издание «Известия» со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Координационный центр доменов».

Число фишинговых сайтов в России выросло почти в три раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора АНО Андрея Воробьева, одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами. Она возникла после отказа западных удостоверяющих центров работать в России. До начала 2022-го SSL-сертификаты выдавали иностранные удостоверяющие центры, но потом многие из них отказались работать с РФ.

Воробьев добавил, что за последний год в стране начали работать местные удостоверяющие центры, поэтому проблема потеряла остроту.

Ранее специалист в области информационных технологий Александр Вураско рассказал в эфире «МИР 24», за счет чего и сколько живут фишинговые сайты.

Наука и техника,Александр Вураско,Андрей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий