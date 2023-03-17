Число фишинговых сайтов в России выросло почти в три раза

В России число фишинговых сайтов в доменных зонах .ru и .рф за два месяца 2023 года составило 5,2 тысячи. Это почти в три раза больше показателей 2022-го – 1,85 тысячи, пишет издание «Известия» со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Координационный центр доменов».

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По словам директора АНО Андрея Воробьева, одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами. Она возникла после отказа западных удостоверяющих центров работать в России. До начала 2022-го SSL-сертификаты выдавали иностранные удостоверяющие центры, но потом многие из них отказались работать с РФ.