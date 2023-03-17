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39 минут назад

Министр образования Зимбабве заявил о надежде на сотрудничество с "Роскосмосом" по спутникам

Газета.Ru

Министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Амон Муравира заявил о надежде на сотрудничество с «Роскосмосом» по спутникам, сообщает РИА Новости.

В Зимбабве захотели сотрудничать с «Роскосмосом» по спутникам
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»Госкорпорация «Роскосмос»

«Мы рассчитываем укрепить наши отношения с «Роскосмосом», потому что это одно из главных космических агентств в мире, с огромным опытом. Мы рассчитываем, что наши отношения приведут к запуску множества спутников и развитию телекоммуникаций, спутникового интернета», — заявил Муравира.

По его словам, для Зимбабве ключевыми направлениями в использовании спутников станут геологоразведка и составление карт природных ресурсов — использование спутников в мирных целях должно, по словам Муравиры, послужить на благо Зимбабве.

Ранее спикер правящей партии Кристофер Мутсвангва заявил о желании Зимбабве работать с Россией по добыче алмазов.

По его словам, Зимбабве обладает достаточной ресурсной базой для наращивания объемов добычи лития на территории страны.

Наука и техника,Кристофер Мутсвангва,Роскосмос,
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