В Зимбабве захотели сотрудничать с «Роскосмосом» по спутникам

«Мы рассчитываем укрепить наши отношения с «Роскосмосом», потому что это одно из главных космических агентств в мире, с огромным опытом. Мы рассчитываем, что наши отношения приведут к запуску множества спутников и развитию телекоммуникаций, спутникового интернета», — заявил Муравира.