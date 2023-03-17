В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
34 минуты назад

Названа ускоряющая работу Windows настройка

Lenta.ru

Названа функция, отключение которой позволит увеличить производительность Windows. Об ускоряющей работу системы настройке сообщает издание Tom's Hardware.

Названа ускоряющая работу Windows настройка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты портала рассказали, что защитный компонент Virtualization-Based Security (VBS), встроенный в Windows, способствует снижению производительности системы. Специалисты привели примеры и посоветовали пользователям ОС рассмотреть возможность отключения опции.

Авторы портала протестировали производительность ПК на Windows в различных играх в двух состояниях — при включенном и отключенном VBS. Выяснилось, что в среднем отключение компонента увеличивало мощность компьютера на пять процентов, при настройках 4K Ultra — на два процента.

Самая заметная разница в работе ПК была замечена при запуске Microsoft Flight Simulator. Авторы отметили, что популярный авиасимулятор отличается крайне высокими требованиями — после деактивации VBS производительность компьютера увеличилась на 10 процентов.

В материале отмечается, что VBS применяет аппаратную и программную виртуализацию для повышения безопасности Windows. Однако в случае, если пользователь готов взять на себя небольшой риск ради увеличения мощности ПК, эту опцию можно выключить.

О влиянии VBS на мощность ПК в октябре 2021 года рассказывали журналисты издания PC Gamer. Согласно тестам редакции медиа, после выключения компонента производительность запускаемых игр выросла примерно на 30 процентов.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий