Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания будет готова запустить космический корабль Starship в скором времени. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Маск анонсировал запуск Starship через несколько недель и подчеркнул, что после этого момента дата старта «зависит от выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA)».