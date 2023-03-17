Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания будет готова запустить космический корабль Starship в скором времени. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Маск анонсировал запуск Starship через несколько недель и подчеркнул, что после этого момента дата старта «зависит от выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA)».
Бизнесмен добавил, что если выдача документа потребует нескольких недель, то первый запуск корабля Starship состоится в конце третьей недели апреля.