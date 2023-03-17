Созданы устойчивые к повреждениям крыльев роботы-шмели

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали роботов-шмелей, которые могут выдерживать серьезные повреждения искусственных мышц и сохранять способность к эффективному полету. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Фото: Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore / YouTube Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore / YouTube

Исследователи были вдохновлены выносливостью настоящих шмелей, которые, несмотря на частые столкновения с различными препятствиями, такими как лепестки цветка, и повреждения крыльев, все еще способны летать, даже невзирая на потерю 40 процентов крыла. Напротив, летающие роботы не так устойчивы к повреждениям крыльев или лопастей пропеллеров.

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Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали механизмы саморемонта, которые позволяют роботу размером с жука сохранять способность к полету так, как это делают насекомые. В MIT были разработаны эластичные искусственные мышцы, которые приводят крылья в движение и сохраняют летные характеристики после ударов или намеренных повреждений. Мышцы сделаны из нескольких слоев диэлектрического эластомера, которые зажаты между двумя электродами. При подаче напряжения электроды заставляют эластомер изгибаться, взмахивая крылом.

Микроскопические дефекты могут приводить к искровым разрядам, которые сжигают эластомер и выводят устройство из строя. Однако если приложить к дефекту высокое напряжение, то это отключает локальный электрод и изолирует дефект, позволяя искусственной мышце продолжать исправно работать. Это явление известно как самоочищение (англ. self-clearing). Инженеры увеличили эффективность самоочищения, оптимизировав концентрацию углеродных нанотрубок, из которых состоят электроды.

Другой проблемой являются крупные дефекты, которые нельзя устранить даже с помощью оптимизации нанотрубок. Для их устранения инженеры воспользовались лазером, который наносит мелкие повреждения по периметру большого дефекта. Это позволяет процессу самоочищения изолировать серьезные повреждения. Для проверки, правильно ли проведена изоляция, в мышцы были включены электролюминесцентные частицы в приводе, которые светятся при работе электродов и испускают света в изолированных областях.