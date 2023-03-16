Названая первая профессия, в которой ИИ заменил людей

Пользователи популярного форума Reddit отмечают, что с появлением новой версии искусственного интеллекта ChatGPT, разработанного OpenAI, им стало проще справляться с душевными травмами и депрессией. Многие утверждают, что нейросеть заменила им профессиональных психологов, предоставляя поддержку и советы.

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Обновленная версия ИИ основана на архитектуре GPT-4 и предназначена для создания текстов на основе введенных пользователем фраз. Пользователи Reddit заявили, что нейросеть стала настолько мощной и точной, что они используют ее для проведения глубоких разговоров и получения советов по преодолению своих душевных терзаний.

Эксперты в области искусственного интеллекта и психологии не одобряют использование ChatGPT вместо профессиональной психологической помощи. Они подчеркивают, что ни одна нейросеть не может заменить опыт и знания квалифицированного специалиста.