В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
31 минуту назад

Названая первая профессия, в которой ИИ заменил людей

Cq.ru

Пользователи популярного форума Reddit отмечают, что с появлением новой версии искусственного интеллекта ChatGPT, разработанного OpenAI, им стало проще справляться с душевными травмами и депрессией. Многие утверждают, что нейросеть заменила им профессиональных психологов, предоставляя поддержку и советы.

Названая первая профессия, в которой ИИ заменил людей
Фото: Cq.ruCq.ru

Обновленная версия ИИ основана на архитектуре GPT-4 и предназначена для создания текстов на основе введенных пользователем фраз. Пользователи Reddit заявили, что нейросеть стала настолько мощной и точной, что они используют ее для проведения глубоких разговоров и получения советов по преодолению своих душевных терзаний.

Эксперты в области искусственного интеллекта и психологии не одобряют использование ChatGPT вместо профессиональной психологической помощи. Они подчеркивают, что ни одна нейросеть не может заменить опыт и знания квалифицированного специалиста.

Вместе с тем многие признают, что ИИ может стать дополнительным инструментом для предоставления поддержки людям с легкими душевными проблемами, а также тем, кто испытывает стеснение при обращении к психологам.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий