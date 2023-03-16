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8 минут назад

На Венере обнаружили действующий вулкан

Lenta.ru

Ученые Геофизического института Фэрбенкса Университета Аляски обнаружили доказательства существования действующих вулканов на Венере. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

На Венере обнаружили действующий вулкан
Фото: LentaLenta

Астроном Роберт Херрик и его коллега Скотт Хэнсли проанализировали изображения поверхности Венеры, сделанные в начале 1990-х годов космическим аппаратом НАСА «Магеллан». Они сосредоточились на районе, где находятся два крупнейших вулкана планеты — Озза и Маат Монс.

Херрик сравнил изображение, сделанное в середине февраля 1991 года, с изображением середины октября 1991 года и заметил изменение в форме и размерах жерла на северной стороне куполообразного щитового вулкана, который является частью вулкана Маат Монс. Круглое отверстие площадью около 2,2 квадратного километра выросло, заняв площадь около четырех квадратных километров.

Аналогичные геологические процессы такого характера на Земле связаны с вулканической активностью, например, с извержением или с обрушением жерла из-за движения магмы. Ученые также заметили, что высота стен жерла уменьшилась, а само отверстие заполнилось лавой почти до краев, превратившись в лавовое озеро. Однако остается неизвестным, является ли содержимое озеро жидким или затвердевшим.

По словам ученых, Венеру можно причислить в вулканически активным в настоящее время телам в том смысле, что на ней происходит по крайней мере несколько извержений в год.

Наука и техника,Роберт Херрик,NASA,
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