В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту

СМИ: поставки в России процессоров AMD упали, а Intel выросли

Поставки процессоров AMD в Россию упали вдвое за прошлый год, тогда как поставки Intel — выросли на 9%. Как пишет «Коммерсант», на них пришлось 90% поставок, и общее количество составило около 782 тыс штук.

СМИ: поставки в России процессоров AMD упали, а Intel выросли
© Игромания.ру

Тогда как у продукции AMD показатель составил около 143 тыс штук. Издание отмечает, что в 2,5 раза вырос объём поставок китайских и корейских фирм — до 102 тыс единиц. По информации источников «Коммерсанта», общий объём поставок всех микросхем снизился на 19%.

Еще отмечается о повышении цен на продукцию. Так, таможенная стоимость выросла почти в два раза, до $2,1 млрд. Из-за увеличения стоимости конечному потребителю придётся заплатить больше за собираемое в России оборудования примерно на 6%, чем ранее. Однако по прогнозам экспертов, цены могут стабилизироваться после открытия новых каналов поставок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий