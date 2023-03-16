СМИ: поставки в России процессоров AMD упали, а Intel выросли
Поставки процессоров AMD в Россию упали вдвое за прошлый год, тогда как поставки Intel — выросли на 9%. Как пишет «Коммерсант», на них пришлось 90% поставок, и общее количество составило около 782 тыс штук.
Тогда как у продукции AMD показатель составил около 143 тыс штук. Издание отмечает, что в 2,5 раза вырос объём поставок китайских и корейских фирм — до 102 тыс единиц. По информации источников «Коммерсанта», общий объём поставок всех микросхем снизился на 19%.
Еще отмечается о повышении цен на продукцию. Так, таможенная стоимость выросла почти в два раза, до $2,1 млрд. Из-за увеличения стоимости конечному потребителю придётся заплатить больше за собираемое в России оборудования примерно на 6%, чем ранее. Однако по прогнозам экспертов, цены могут стабилизироваться после открытия новых каналов поставок.