СМИ: поставки в России процессоров AMD упали, а Intel выросли

Поставки процессоров AMD в Россию упали вдвое за прошлый год, тогда как поставки Intel — выросли на 9%. Как пишет «Коммерсант», на них пришлось 90% поставок, и общее количество составило около 782 тыс штук.

Тогда как у продукции AMD показатель составил около 143 тыс штук. Издание отмечает, что в 2,5 раза вырос объём поставок китайских и корейских фирм — до 102 тыс единиц. По информации источников «Коммерсанта», общий объём поставок всех микросхем снизился на 19%.