Назван способ купить желтый iPhone 14 в России

Приобрести редкие смартфоны iPhone 14 и 14 Plus желтого цвета в России будет возможно только по предзаказу на маркетплейсах и в магазинах электроники. Об этом рассказали техноблогеры с портала «Палач».

Фото: Apple Apple

«Apple уже год как не работает с Россией, поэтому ждать официальных поставок бесполезно. Девайсы можно купить у официалов, но с переплатой — также точно неизвестно, когда именно устройства доедут до покупателей», — отметили авторы.

По данным блогеров, в сети re:Store собираются продавать желтые iPhone 14 по цене от 80 тыс. руб., а 14 Plus — от 90 тыс. руб. При этом в «М.Видео» и «Эльдорадо» цены на гаджеты Apple в банановом цвете начинаются от 90 тыс. руб.