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24 минуты назад

Техноблогеры рассказали о способе приобрести редкий iPhone 14 желтого цвета в России

Газета.Ru

Приобрести редкие смартфоны iPhone 14 и 14 Plus желтого цвета в России будет возможно только по предзаказу на маркетплейсах и в магазинах электроники. Об этом рассказали техноблогеры с портала «Палач».

Назван способ купить желтый iPhone 14 в России
Фото: Apple Apple

«Apple уже год как не работает с Россией, поэтому ждать официальных поставок бесполезно. Девайсы можно купить у официалов, но с переплатой — также точно неизвестно, когда именно устройства доедут до покупателей», — отметили авторы.

По данным блогеров, в сети re:Store собираются продавать желтые iPhone 14 по цене от 80 тыс. руб., а 14 Plus — от 90 тыс. руб. При этом в «М.Видео» и «Эльдорадо» цены на гаджеты Apple в банановом цвете начинаются от 90 тыс. руб.

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Техноблогеры заключили, что желтый цвет привел к росту ценообразования на смартфон, который более ничем отличается от других расцветок. Например, самый доступный iPhone 14 в любом отличном от желтого цветах в настоящее время продается по цене от 64 тыс. руб.

Наука и техника,М.Видео,Apple,
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