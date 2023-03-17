Virgin Orbit приостановила работу

Компания Virgin Orbit, предлагающая пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, приостановила работу начиная с 16 марта минимум на неделю. Об этом сообщает SpaceNews.

Причиной «операционной паузы» называются финансовые трудности, с которыми столкнулась Virgin Orbit. О своих дальнейших планах компания пообещала сообщить в ближайшие недели.

В феврале Virgin Orbit заявила, что в ходе последнего провального запуска в двигатель ракеты LauncherOne поступало недостаточно топлива.

В феврале генеральный директор компании Дэн Харт заявил, что причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь.