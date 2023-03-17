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33 минуты назад

Virgin Orbit приостановила работу

Lenta.ru

Компания Virgin Orbit, предлагающая пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, приостановила работу начиная с 16 марта минимум на неделю. Об этом сообщает SpaceNews.

Virgin Orbit приостановила работу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной «операционной паузы» называются финансовые трудности, с которыми столкнулась Virgin Orbit. О своих дальнейших планах компания пообещала сообщить в ближайшие недели.

В феврале Virgin Orbit заявила, что в ходе последнего провального запуска в двигатель ракеты LauncherOne поступало недостаточно топлива.

В феврале генеральный директор компании Дэн Харт заявил, что причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь.

Неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, произошел 9 января.

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