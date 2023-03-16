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33 минуты назад

Российские ученые придумали контейнер, сохраняющий донорские сердца до 12 часов

Газета.Ru

Проект контейнера, способного сохранять донорские сердца до 12 часов, разработали специалисты НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе НМИЦ. Около 70% потенциальных донорских органов даже не рассматриваются для пересадки из-за невозможности вовремя доставить орган реципиенту, поскольку время безопасной консервации небьющегося сердца в пакете со льдом и раствором не превышает четырех часов.

Российские ученые придумали контейнер, сохраняющий донорские сердца до 12 часов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Если сердце находится вне организма более продолжительное время, значительно возрастает риск его дисфункции после пересадки, а вероятность смерти через год после трансплантации удваивается. Исследователи придумали новый способ изъятия и сохранения "работающего" комплекса сердце-легкие.

Специальный автономный кювез, внутри которого будет перевозиться комплекс, должен обеспечивать продолжение электрической активности сердца и искусственную вентиляцию легких, поддерживать гемостаз и функциональный статус сердца до 12 часов.

Теперь ученым предстоит найти способ обеспечить необходимые кардиостимуляцию, кондиционирование и согревание жидкостей сердца, находящегося внутри транспортного контейнера Разработка будет вестись совместно с Институтом цитологии и генетики, Институтом теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича и Институтом сильноточной электроники в Томске. Исследователи рассчитывают, что реализация проекта позволит в будущем создать условия для кратного увеличения количества трансплантаций сердца.

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