Российские ученые придумали контейнер, сохраняющий донорские сердца до 12 часов

Проект контейнера, способного сохранять донорские сердца до 12 часов, разработали специалисты НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе НМИЦ. Около 70% потенциальных донорских органов даже не рассматриваются для пересадки из-за невозможности вовремя доставить орган реципиенту, поскольку время безопасной консервации небьющегося сердца в пакете со льдом и раствором не превышает четырех часов.

Если сердце находится вне организма более продолжительное время, значительно возрастает риск его дисфункции после пересадки, а вероятность смерти через год после трансплантации удваивается. Исследователи придумали новый способ изъятия и сохранения "работающего" комплекса сердце-легкие.

Специальный автономный кювез, внутри которого будет перевозиться комплекс, должен обеспечивать продолжение электрической активности сердца и искусственную вентиляцию легких, поддерживать гемостаз и функциональный статус сердца до 12 часов.