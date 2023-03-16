Российские ученые придумали контейнер, сохраняющий донорские сердца до 12 часов

Проект контейнера, способного сохранять донорские сердца до 12 часов, разработали специалисты НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе НМИЦ. Около 70% потенциальных донорских органов даже не рассматриваются для пересадки из-за невозможности вовремя доставить орган реципиенту, поскольку время безопасной консервации небьющегося сердца в пакете со льдом и раствором не превышает четырех часов.
Если сердце находится вне организма более продолжительное время, значительно возрастает риск его дисфункции после пересадки, а вероятность смерти через год после трансплантации удваивается. Исследователи придумали новый способ изъятия и сохранения "работающего" комплекса сердце-легкие.
Специальный автономный кювез, внутри которого будет перевозиться комплекс, должен обеспечивать продолжение электрической активности сердца и искусственную вентиляцию легких, поддерживать гемостаз и функциональный статус сердца до 12 часов.
Теперь ученым предстоит найти способ обеспечить необходимые кардиостимуляцию, кондиционирование и согревание жидкостей сердца, находящегося внутри транспортного контейнера Разработка будет вестись совместно с Институтом цитологии и генетики, Институтом теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича и Институтом сильноточной электроники в Томске. Исследователи рассчитывают, что реализация проекта позволит в будущем создать условия для кратного увеличения количества трансплантаций сердца.