Ученые предложили «отключить» сперматозоиды комаров для борьбы с ними

"Комары спариваются хвост к хвосту, и самцы передают сперму в репродуктивные пути самок. Она может храниться там какое-то время, но сперматозоидам все еще нужно добраться из точки А в точку Б, чтобы завершить оплодотворение", — сказала Кэти Талер, одна из авторов исследования.

Ключом к завершению этого процесса являются специализированные белки, выделяемые во время эякуляции, которые активируют жгутики сперматозоидов, обеспечивающие их движение. Без этих белков сперматозоиды не смогут проникнуть в яйцеклетку и останутся неподвижными.

Кэти Талер и ее коллеги исследовали все белки в сперме комаров, чтобы найти именно те, которые отвечают за активацию сперматозоидов. Для начала ученые отобрали 200 самцов комаров из популяции, затем они извлекли достаточное количество спермы из крошечных репродуктивных путей для проведения исследования методом масс-спектрометрии. В результате авторы работы получили полный список белков из семенной жидкости комаров. В предыдущем исследовании эта же команда ученых выяснила, что для для получения энергии для движения сперматозоидам нужен кальций.