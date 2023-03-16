В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
43 минуты назад

Ученые предложили "отключить" сперматозоиды комаров для борьбы с ними

Газета.Ru

Биологи предложили "отключить" белки, ответственные за активацию сперматозоидов комаров. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Риверсайде.

Ученые предложили «отключить» сперматозоиды комаров для борьбы с ними
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Комары спариваются хвост к хвосту, и самцы передают сперму в репродуктивные пути самок. Она может храниться там какое-то время, но сперматозоидам все еще нужно добраться из точки А в точку Б, чтобы завершить оплодотворение", — сказала Кэти Талер, одна из авторов исследования.

Ключом к завершению этого процесса являются специализированные белки, выделяемые во время эякуляции, которые активируют жгутики сперматозоидов, обеспечивающие их движение. Без этих белков сперматозоиды не смогут проникнуть в яйцеклетку и останутся неподвижными.

Кэти Талер и ее коллеги исследовали все белки в сперме комаров, чтобы найти именно те, которые отвечают за активацию сперматозоидов. Для начала ученые отобрали 200 самцов комаров из популяции, затем они извлекли достаточное количество спермы из крошечных репродуктивных путей для проведения исследования методом масс-спектрометрии. В результате авторы работы получили полный список белков из семенной жидкости комаров. В предыдущем исследовании эта же команда ученых выяснила, что для для получения энергии для движения сперматозоидам нужен кальций.

"Теперь мы можем просмотреть созданный нами полный белковый профиль, найти белки кальциевых каналов и в ходе экспериментов выяснить, как нарушить их функционирование", - рассказывают ученые.

Авторы надеются, что с помощью этого метода удастся контролировать численность комаров в природе. Ранее ученые создали искусственную кожу для наблюдения за укусами комаров.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий