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58 минут назад

Названы самые массовые виды аллергии в России

Российская Газета

Аналитики выяснили, какими видами аллергии больше всего страдают россияне. Согласно результатам опроса, на первом месте аллергия на продукты питания.

Названы самые массовые виды аллергии в России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Далее, как пишет RT, идет реакция на пыльцу, и третье место занимают такие аллергены как пыль и плесень, которые негативно повлияли на здоровье половины опрошенных.

Кроме того, нередко аллергические реакции возникают на шерсть домашних животных - четвертое место в опросе и холод - пятое место.

По данным исследования, первые симптомы возникли у четверти респондентов в возрасте до семи лет. Только семь процентов опрошенных рассказали, что столкнулись с аллергией, когда им было от 36 до 45 лет.

Наиболее частые симптомы - покраснение кожи и зуд, насморк, слезотечение, затрудненное дыхание и сухой кашель.

Чаще всего, судя по опросу, недуг возникает у жителей Тюмени, Екатеринбурга и Томска.

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