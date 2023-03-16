Названы самые массовые виды аллергии в России

Аналитики выяснили, какими видами аллергии больше всего страдают россияне. Согласно результатам опроса, на первом месте аллергия на продукты питания.

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Далее, как пишет RT, идет реакция на пыльцу, и третье место занимают такие аллергены как пыль и плесень, которые негативно повлияли на здоровье половины опрошенных.

Кроме того, нередко аллергические реакции возникают на шерсть домашних животных - четвертое место в опросе и холод - пятое место.

По данным исследования, первые симптомы возникли у четверти респондентов в возрасте до семи лет. Только семь процентов опрошенных рассказали, что столкнулись с аллергией, когда им было от 36 до 45 лет.

Наиболее частые симптомы - покраснение кожи и зуд, насморк, слезотечение, затрудненное дыхание и сухой кашель.