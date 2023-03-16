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36 минут назад

«Под санкциями Apple»: опасно ли покупать активированный за границей iPhone

Вечерняя Москва

Российские ретейлеры продают уже активированные за границей смартфоны Apple. «Вечерняя Москва» разобралась, что это означает для покупателя.

«Под санкциями Apple»: опасно ли покупать активированный за границей iPhone
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Напомним, год назад американская компания Apple объявила о своем уходе из России. После этого официальные поставки ее товаров в страну прекратились.

По данным «Известий», сейчас перед отправкой iPhone в Россию поставщики нередко распаковывают и активируют их. Таким образом, иностранные фирмы надеются избежать возможных санкций.

При этом, как отметил в беседе с «ВМ» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, российские ретейлеры зачастую узнают об активации смартфонов уже по факту поставки.

На сайтах некоторых магазинов электроники в характеристиках последних моделей iPhone размещается предупреждение о том, что устройство «могло быть активировано до продажи». При этом, несмотря на вскрытие упаковки, товар считается новым, а его цена никак не отличается от обычного.

Вот, например, что об активированных iPhone корреспонденту «ВМ» сказали в DNS:

— Товар является новым и не проходил процедуру привязки к аккаунту Apple ID. Перечисленные выше пункты не влияют на потребительские характеристики, внешний вид товара, функциональность или какие-либо иные свойства продукта.

Между тем, на первый взгляд, факт скрытия устройства может нести некие риски для потребителя. Есть ли они на самом деле?

— Риска для потребителя нет, — уверен Муртазин. — Единственный минус, что электронная фирменная гарантия Apple начинает действовать с момента активация смартфона. Но, поскольку компания ушла из России, гарантии сегодня в любом случае несет продавец. А получить что-либо от Apple российский потребитель сможет, только если поедет в ту страну, из которой прибыл купленный им гаджет.

Кроме того, по словам эксперта, «распакованных» iPhone на рынке не так много. Как правило, их привозят из стран, где есть небольшие дистрибьюторы, которые боятся попасть под санкции Apple.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,
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