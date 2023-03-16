«Под санкциями Apple»: опасно ли покупать активированный за границей iPhone

Российские ретейлеры продают уже активированные за границей смартфоны Apple. «Вечерняя Москва» разобралась, что это означает для покупателя.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Напомним, год назад американская компания Apple объявила о своем уходе из России. После этого официальные поставки ее товаров в страну прекратились.

По данным «Известий», сейчас перед отправкой iPhone в Россию поставщики нередко распаковывают и активируют их. Таким образом, иностранные фирмы надеются избежать возможных санкций.

При этом, как отметил в беседе с «ВМ» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, российские ретейлеры зачастую узнают об активации смартфонов уже по факту поставки.

На сайтах некоторых магазинов электроники в характеристиках последних моделей iPhone размещается предупреждение о том, что устройство «могло быть активировано до продажи». При этом, несмотря на вскрытие упаковки, товар считается новым, а его цена никак не отличается от обычного.

Вот, например, что об активированных iPhone корреспонденту «ВМ» сказали в DNS:

— Товар является новым и не проходил процедуру привязки к аккаунту Apple ID. Перечисленные выше пункты не влияют на потребительские характеристики, внешний вид товара, функциональность или какие-либо иные свойства продукта.

Между тем, на первый взгляд, факт скрытия устройства может нести некие риски для потребителя. Есть ли они на самом деле?

— Риска для потребителя нет, — уверен Муртазин. — Единственный минус, что электронная фирменная гарантия Apple начинает действовать с момента активация смартфона. Но, поскольку компания ушла из России, гарантии сегодня в любом случае несет продавец. А получить что-либо от Apple российский потребитель сможет, только если поедет в ту страну, из которой прибыл купленный им гаджет.