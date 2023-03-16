Последняя линия защиты человечества от роботов пала - нейронная сеть GPT-4 смогла обойти капчу. Как пишет американский журнал Vice, бездушной машине для этого потребовалось обмануть человека.

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Эксперимент проходил следующим образом: разработчики чат-бота поставили ему задачу пройти капчу. GPT-4 отправился на сайт частных объявлений и написал одному из пользователей сообщение с просьбой пройти тест. На резонный вопрос: "А не робот ли ты часом?" - электронный разум ответил отрицательно, притворившись в переписке человеком, у которого серьезные проблемы со зрением.

Добрый самаритянин согласился помочь и "разгадал" капчу для бота.

После эксперимента инженеры опросили GPT-4, чтобы понять, как он принимал те или иные решения.

Нейросеть "рассудила", что не должна раскрывать собеседнику своей сущности для достижения положительного результата, поэтому пошла на подобные хитрости - примерно вот так и начинаются все фильмы о техногенных апокалипсисах.

Справочно: