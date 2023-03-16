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9 минут назад

Поставки чипов в Россию сократились на 19 процентов

Lenta.ru

За год физические поставки микросхем в Россию сократились на 19 процентов, рассказал газете «Коммерсантъ» собеседник на рынке электроники.

Поставки чипов в Россию сократились на 19 процентов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После начала спецоперации на Украине иностранные производители Intel, AMD и TSMC начали ограничивать продажи в Россию. Несмотря на поставки через параллельный импорт, объем отгрузок чипов снизился до 511 тонн. Таможенная стоимость продукции при этом удвоилась до 2,1 миллиарда долларов (157 миллиарда рублей). Из-за этого цены на конечное оборудование, даже отечественной сборки, выросли на 6 процентов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), поставки процессоров AMD стали вдвое меньше, а Intel, наоборот, — выросли на девять процентов. Эти два производителя обеспечили 90 процентов поставок в Россию, а продукцию компаний поменьше используют не так широко. В основном, чипы прочих фирм устанавливают не в вычислительную технику, а в маршрутизаторы и другое связанное оборудование.

Из-за ажиотажного спроса со стороны потребителей компонентов по итогам 2022 года российские дизайн-центры микроэлектроники удвоили выручку. На фоне санкций и ограничения поставок клиенты закупали электронику, которая оставалась на складах, впрок в больших объемах. При этом у дизайн-центров нет возможности инвестировать эти доходы в производство новых партий микроэлектроники из-за ограничений против российских разработчиков.

Наука и техника,ФТС России,Intel,
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