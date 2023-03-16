Поставки чипов в Россию сократились на 19 процентов

За год физические поставки микросхем в Россию сократились на 19 процентов, рассказал газете «Коммерсантъ» собеседник на рынке электроники.

После начала спецоперации на Украине иностранные производители Intel, AMD и TSMC начали ограничивать продажи в Россию. Несмотря на поставки через параллельный импорт, объем отгрузок чипов снизился до 511 тонн. Таможенная стоимость продукции при этом удвоилась до 2,1 миллиарда долларов (157 миллиарда рублей). Из-за этого цены на конечное оборудование, даже отечественной сборки, выросли на 6 процентов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), поставки процессоров AMD стали вдвое меньше, а Intel, наоборот, — выросли на девять процентов. Эти два производителя обеспечили 90 процентов поставок в Россию, а продукцию компаний поменьше используют не так широко. В основном, чипы прочих фирм устанавливают не в вычислительную технику, а в маршрутизаторы и другое связанное оборудование.