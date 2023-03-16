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1 час назад

Для беспилотных авто оцифруют платную трассу Москва-Питер

Ferra.ru

Платную трассу М-11 Москва-Петербург планируется оцифровать за 300 млн. Все ради беспилотных автомобилей, передает CNews со ссылкой на открытый конкурс Минтранса. Подрядчик должен выполнить проект до конца 2023 года.

Для беспилотных авто оцифруют платную трассу Москва-Питер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Цель проекта, по которому выигравшей компании потребуется оцифровать трассу М-11, - обеспечить безопасное движение беспилотных транспортных средств, в том числе грузовиков, отмечает издание. Протяженность пилотной дорожной зоны составляет около 610 км.

Заявки на конкурс могут быть поданы подрядчиками до 30 марта этого года. Результаты тендера будут объявлены уже 12 апреля. Объявлена и максимальная сумма контракта - 300 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы в четыре этапа до конца 2023 года, разработав и настроив цифрового двойника М-11 в демонстрационном макете, “развернуть его на оборудовании в ЦОД и выполнить пусконаладочные и интеграционные работы”.

Наука и техника,Минтранс РФ,
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