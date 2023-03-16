Для беспилотных авто оцифруют платную трассу Москва-Питер

Заявки на конкурс могут быть поданы подрядчиками до 30 марта этого года. Результаты тендера будут объявлены уже 12 апреля. Объявлена и максимальная сумма контракта - 300 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы в четыре этапа до конца 2023 года, разработав и настроив цифрового двойника М-11 в демонстрационном макете, “развернуть его на оборудовании в ЦОД и выполнить пусконаладочные и интеграционные работы”.