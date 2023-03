Обнаружен способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые Технологического университета Наньян в Сингапуре обнаружили способ активации иммунных клеток мозга, называемых микроглией, для очистки токсичных амилоидных белков, вызывающих болезнь Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).