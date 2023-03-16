Ученые изъяли из вечной мерзлоты опасный для человека вирус

Ученые изъяли из вечной мерзлоты вирус возрастом 48,5 тысяч лет, который все еще может заражать клетки. Как сообщает Labroots, из-за глобального потепления в будущем они могут попасть в окружающую среду и стать опасными для человека.

Примерно на четверти Северного полушария Земли лежит замороженный грунт. Когда вечная мерзлота отступает, органические существа из него обнажаются. Это могут быть почвенные бактерии, археи, грибы и другие микроорганизмы. Исследования показали, что некоторые из этих микробов могут пробуждаться при оттаивании.

Однако в почве находятся и вирусы, которые все еще остаются заразными. В 2014 и 2015 годах эксперты выделили из грунта вирусы возрастом примерно в 30 тысяч лет, которые смогли инфицировать эукариотические клетки. Однако новая научная работа показала, что Pandoravius yedoma, появившийся на свет более 48,5 тысяч лет назад и находившийся в вечной мерзлоте, также не потерял своей вирулентности. В лабораторных условиях он успешно внедрился в одноклеточное существо — амебу.