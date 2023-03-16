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41 минуту назад

Вирус из вечной мерзлоты возрастом почти 50 тысяч лет оказался опасен для человека

Никита Бородкин

Ученые изъяли из вечной мерзлоты вирус возрастом 48,5 тысяч лет, который все еще может заражать клетки. Как сообщает Labroots, из-за глобального потепления в будущем они могут попасть в окружающую среду и стать опасными для человека.

Ученые изъяли из вечной мерзлоты опасный для человека вирус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Примерно на четверти Северного полушария Земли лежит замороженный грунт. Когда вечная мерзлота отступает, органические существа из него обнажаются. Это могут быть почвенные бактерии, археи, грибы и другие микроорганизмы. Исследования показали, что некоторые из этих микробов могут пробуждаться при оттаивании.

Однако в почве находятся и вирусы, которые все еще остаются заразными. В 2014 и 2015 годах эксперты выделили из грунта вирусы возрастом примерно в 30 тысяч лет, которые смогли инфицировать эукариотические клетки. Однако новая научная работа показала, что Pandoravius yedoma, появившийся на свет более 48,5 тысяч лет назад и находившийся в вечной мерзлоте, также не потерял своей вирулентности. В лабораторных условиях он успешно внедрился в одноклеточное существо — амебу.

Когда растает вечная мерзлота

Подобные вирусы могут представлять опасность для человека, поскольку иммунитета к ним нет, а препаратов для лечения подобных вирусных инфекций не существует. Вместе с тем эксперты пока не знают, как долго они могут оставаться заразными при контакте с воздухом, а также могут ли вирусы «из прошлого» заражать человека. По этой причине ученым потребуются дополнительные исследования для оценки этой потенциальной угрозы.

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