У нового варианта коронавируса обнаружили высокую заразность

Японские ученые обнаружили, что омикронный вариант коронавируса SARS-CoV-2 XBB.1.5, распространенный в Западном полушарии, обладает высокой трансмиссивностью и инфекционностью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Infectious Diseases.

SARS-CoV-2 XBB.1.5 был впервые обнаружен в октябре 2022 года. Ученые показали, что этот вариант имеет новую мутацию в S-белке, который позволяет вирусу закрепиться на клеточном рецепторе, называемом ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2), способствуя его инвазии в клетки человека. Мутация способствует замене аминокислоты серина на пролин в положении 486 и представляет собой вирусологическую угрозу по ряду причин.

Исследователи провели серию экспериментов, установив, что SARS-CoV-2 XBB.1.5 характеризуется повышенным индексом репродукции (Re), показывающим число индивидуумов, которых заражает типичный заболевший. У нового штамма Re было в 1,2 раза больше, чем у исходного XBB.1. Более того, по состоянию на декабрь 2022 года XBB.1.5 быстро вытесняет BQ.1.1, которая до сих пор была преобладающей линией в США.

Константа диссоциации (KD), соответствующая физическому взаимодействию между рецептор-связывающим доменом XBB.1.5 (RBD) S-белка и рецептором ACE2 человека, значительно (в 4,3 раза) ниже, чем у XBB.1 S RBD. KD характеризует склонность объекта диссоциировать, то есть разделяться на частицы. Иными словами, вариант XBB.1.5 связывается с человеческим рецептором ACE2 с очень высокой аффинностью.

S-белок XBB.1.5 обладает высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам, вызванным прорывными инфекциями подвариантов BA.2/BA.5. Таким образом, пациенты с предшествующей инфекцией BA.2/BA.5 могут не проявлять стойкого иммунитета против XBB.1.5, что увеличивает их шансы на инфекцию и заболевание.