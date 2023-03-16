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1 час назад

Космонавт с МКС показал подготовку к тепловым испытаниям "Союза МС-22"

ТАСС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал с борта Международной космической станции (МКС) процесс подготовки к проведению тепловых испытаний корабля "Союз МС-22", который должен вернуться на Землю в беспилотном режиме в конце марта.

Космонавт с МКС показал подготовку к тепловым испытаниям "Союза МС-22"
Фото: ТАССТАСС

На кадрах видно, как Петелин вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым надевают скафандры "Сокол КВ-2", в которых они провели тесты "Союза МС-22".

Накануне Роскосмос сообщил, что российские члены экипажа МКС совместно со специалистами Ракетно-космической корпорации "Энергия" провели проверки режимов работы оборудования корабля. Результаты испытаний оцениваются на Земле.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.

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