Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеет

Веб-браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность добавил в свою компьютерную версию функцию, доступную ранее лишь в мобильной версии браузера. Как не сложно догадаться, теперь Brave имеет встроенный Firewall и VPN.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Firewall браузера блокирует трекеры на каждой веб-странице, а VPN, как заявляет сама Brave, очень прост и легок в настройке.

Что же он может:

Маскировка вашего IP-адреса Изменить ваше “местоположение” в Интернете Предотвратить слежку провайдера за вашей деятельностью Защитить интернет-трафик в приложениях за пределами браузера Brave.

А, ну да, еще Brave с функциями Firewall и VPN работает со скоростью до 500 Мбит/с.