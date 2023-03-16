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12 минут назад

Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеет

Ferra.ru

Веб-браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность добавил в свою компьютерную версию функцию, доступную ранее лишь в мобильной версии браузера. Как не сложно догадаться, теперь Brave имеет встроенный Firewall и VPN.

Еще один компьютерный браузер со встроенным VPN: что он умеет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Firewall браузера блокирует трекеры на каждой веб-странице, а VPN, как заявляет сама Brave, очень прост и легок в настройке.

Что же он может:

Маскировка вашего IP-адреса Изменить ваше “местоположение” в Интернете Предотвратить слежку провайдера за вашей деятельностью Защитить интернет-трафик в приложениях за пределами браузера Brave.

А, ну да, еще Brave с функциями Firewall и VPN работает со скоростью до 500 Мбит/с.

К сожалению, все эти приятные функции работают по по подписке, которая обойдется вам в $9,99 в месяц или $99,99 в год.

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