У владельца Tesla случайно угнали автомобиль из-за сбоя

Из-за неизвестного сбоя владелец Tesla случайно открыл чужой автомобиль с помощью своего приложения. Об этом сообщает издание Gizmodo.

По словам Раджеша Рандевы из Ванкувера (Канада), он сел, как он думал, в свой электромобиль Tesla, забирая детей из школы. Автолюбитель рассказал, что через несколько минут ему позвонили — как оказалось, это был настоящий владелец машины. Позже выяснилось, что мужчина сел в чужую машину, отперев дверь своими ключами.

Журналисты объяснили, что автомобили Tesla могут открываться через ключ-приложение — посылаемая со смартфона на авто информация уникальна для каждого электромобиля. В связи с этим открыть чужую машину своим ключом невозможно, поэтому специалисты решили, что Рандев сел в чужой автомобиль и случайно угнал его из-за неизвестного сбоя программы.

В интервью изданию Global News Раджеш Рандев сообщил, что во время поездки обратил внимание на трещину на лобовом стекле, которой раньше не было на его автомобиле, но не придал этому факту большого значения. Мужчина отметил, что перепутал машины из-за того, что обе имели белый цвет. Автовладелец подчеркнул, что настоящий обладатель машины оперативно получил свой электрокар обратно.

Журналисты Gizmodo отметили, что пытались связаться с представителями Tesla, чтобы те прокомментировали инцидент. Однако на письменный запрос медиа в компании не ответили.