На США надвигается огромный шар из токсичных водорослей

На США надвигается огромный шар из токсичных саргассовых водорослей, сообщает EADaily со ссылкой на американские СМИ. Их скопление, растянувшееся на 500 миль, приближается к берегам Флориды. Океанолог Брайан Ле Пойнт отметил, что этот феномен уже вызвал серьезное проблемы в Карибском бассейне. По его словам, водоросли высасывают кислород из воды и создают «мертвые зоны». Помимо того, они токсичны для морских растений и опасны для здоровья человека.