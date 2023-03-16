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14 минут назад

На США надвигается огромный шар из токсичных водорослей

News.ru

На США надвигается огромный шар из токсичных саргассовых водорослей, сообщает EADaily со ссылкой на американские СМИ. Их скопление, растянувшееся на 500 миль, приближается к берегам Флориды. Океанолог Брайан Ле Пойнт отметил, что этот феномен уже вызвал серьезное проблемы в Карибском бассейне. По его словам, водоросли высасывают кислород из воды и создают «мертвые зоны». Помимо того, они токсичны для морских растений и опасны для здоровья человека.

На США надвигается огромный шар из токсичных водорослей
Фото: соцсетисоцсети

Это совершенно новый океанографический феномен <...> Водорослей так много, что они фактически высасывают из воды кислород, создавая то, что мы называем «мертвыми зонами». Эти места традиционно являются зонами разведения для рыболовецких промыслов, но в условиях выкачивания кислорода они будут потеряны, — пояснил Ле Пойнт.

Океанолог рассказал, что в процессе гниения саргассовы водоросли испускают токсичный водородный сернистый газ. Также они содержат высокую концентрацию мышьяка. Исследователи считают, что причинами данного феномена стали деятельность человека и изменения климата.

Ранее американские экологи заявили, что инвазивные двустворчатые моллюски, завезённые с юга России и с Украины, вызывают цветение водорослей в Великих озёрах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы.

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