Ученый назвал год, когда люди станут бессмертными

Футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл дал прогноз, когда человечество сможет обрести бессмертие. По его мнению, это случится уже к 2029-2030 году. Об этом пишет Телеграм-канал Science|Наука.

По мнению Курцвейла, к этому времени люди смогут «увеличивать продолжительность жизни более чем на год каждый год». Он определил, что в ближайшие годы нанороботы помогут людям избавиться от заболеваний, благодаря чему человечество серьезно увеличит продолжительность жизни.

Ученый считает, что к 2030 году искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности и начнет самостоятельно развиваться. Ожидается, что с течением времени искусственный интеллект достигнет того же уровня, что и человеческий. Исследователь считает, что уже через семь лет начнется процесс слияния человека с ИИ, в результате к 2045 году будет создано поколение киборгов.