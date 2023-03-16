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1 час назад

Ученый назвал год, когда люди станут бессмертными

Елена Прошина

Футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл дал прогноз, когда человечество сможет обрести бессмертие. По его мнению, это случится уже к 2029-2030 году. Об этом пишет Телеграм-канал Science|Наука.

Ученый назвал год, когда люди станут бессмертными
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Курцвейла, к этому времени люди смогут «увеличивать продолжительность жизни более чем на год каждый год». Он определил, что в ближайшие годы нанороботы помогут людям избавиться от заболеваний, благодаря чему человечество серьезно увеличит продолжительность жизни.

Ученый считает, что к 2030 году искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности и начнет самостоятельно развиваться. Ожидается, что с течением времени искусственный интеллект достигнет того же уровня, что и человеческий. Исследователь считает, что уже через семь лет начнется процесс слияния человека с ИИ, в результате к 2045 году будет создано поколение киборгов.

Такое сочетание вызовет усиление возможностей мозга в 10 тысяч раз, что позволит общаться с многочисленными компьютерами по всему миру. Таким образом, эта новая группа людей не только будет иметь большую продолжительность жизни, но и будет более интеллектуально развитой.

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