Илон Маск отреагировал на инцидент с американским беспилотником

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал твитом с восклицательным знаком на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. Об этом он написал в своем Twitter.
«!» – написал бизнесмен под постом одного из пользователей об инциденте.
Ранее сообщалось, что инцидент со сбитым беспилотником МQ-9 над Черным морем может изменить позицию США по вопросу поддержки Украины.
Бывший президент США Дональд Трамп и возможный кандидат на президентских выборах от Республиканской партии Рон Десантис заявили, что отношение к поддержке Киева может измениться в случае, если они попадут в Белый дом.
По словам автора публикации, слова Трампа о том, что только он может остановить третью мировую войну, а также высказывания Десантиса о том, что спасение Украины не является главным интересом национальной безопасности США, могут получить еще большую поддержку после того, как российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем.