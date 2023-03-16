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14 минут назад

Илон Маск отреагировал на падение американского MQ-9 твитом с восклицательным знаком

Газета.Ru

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал твитом с восклицательным знаком на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. Об этом он написал в своем Twitter.

Илон Маск отреагировал на инцидент с американским беспилотником
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«!» – написал бизнесмен под постом одного из пользователей об инциденте.

Ранее сообщалось, что инцидент со сбитым беспилотником МQ-9 над Черным морем может изменить позицию США по вопросу поддержки Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп и возможный кандидат на президентских выборах от Республиканской партии Рон Десантис заявили, что отношение к поддержке Киева может измениться в случае, если они попадут в Белый дом.

По словам автора публикации, слова Трампа о том, что только он может остановить третью мировую войну, а также высказывания Десантиса о том, что спасение Украины не является главным интересом национальной безопасности США, могут получить еще большую поддержку после того, как российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем.

Наука и техника,Рон Десантис,Илон Маск,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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