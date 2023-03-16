Российский космонавт рассказала о своих впечатлениях от полета на МКС

В NASA прошла первая после возвращения с Международной космической станции пресс-конференция экипажа миссии Crew-5 с российским космонавтом Анной Кикиной.

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По словам Анны, она была потрясена максимальным соответствием российского сегмента станции наземному тренажерному комплексу.

"Для меня было все знакомо", - рассказала Анна Кикина о своем первом впечатлении от МКС.

Отвечая на вопрос, что было самым веселым за время полета, астронавт JAXA Коити Ваката отметил умение коллег по экипажу готовить в невесомости. Анну Кикину он похвалил за салат оливье.

Американка Николь Манн подчеркнула важность участия женщин в космических программах. С этим полностью согласна и Анна.

"Человечество на Земле представлено двумя полами, поэтому это нормально, когда оба они представляют его и в космосе", - отметила Кикина.