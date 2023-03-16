Российский космонавт рассказала о своих впечатлениях от полета на МКС

В NASA прошла первая после возвращения с Международной космической станции пресс-конференция экипажа миссии Crew-5 с российским космонавтом Анной Кикиной.
По словам Анны, она была потрясена максимальным соответствием российского сегмента станции наземному тренажерному комплексу.
"Для меня было все знакомо", - рассказала Анна Кикина о своем первом впечатлении от МКС.
Отвечая на вопрос, что было самым веселым за время полета, астронавт JAXA Коити Ваката отметил умение коллег по экипажу готовить в невесомости. Анну Кикину он похвалил за салат оливье.
Американка Николь Манн подчеркнула важность участия женщин в космических программах. С этим полностью согласна и Анна.
"Человечество на Земле представлено двумя полами, поэтому это нормально, когда оба они представляют его и в космосе", - отметила Кикина.
По ее мнению, наиболее полноценны и успешны в работе смешанные коллективы, в состав которых входят как мужчины, так и женщины. Россиянка добавила, что такие экипажи особенно важны для дальних космических полетов и перспективного расселения человечества в космосе.