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1 час назад

Российский космонавт Анна Кикина рассказала о своих впечатлениях от полета на МКС

Российская Газета

В NASA прошла первая после возвращения с Международной космической станции пресс-конференция экипажа миссии Crew-5 с российским космонавтом Анной Кикиной.

Российский космонавт рассказала о своих впечатлениях от полета на МКС
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам Анны, она была потрясена максимальным соответствием российского сегмента станции наземному тренажерному комплексу.

"Для меня было все знакомо", - рассказала Анна Кикина о своем первом впечатлении от МКС.

Отвечая на вопрос, что было самым веселым за время полета, астронавт JAXA Коити Ваката отметил умение коллег по экипажу готовить в невесомости. Анну Кикину он похвалил за салат оливье.

Американка Николь Манн подчеркнула важность участия женщин в космических программах. С этим полностью согласна и Анна.

"Человечество на Земле представлено двумя полами, поэтому это нормально, когда оба они представляют его и в космосе", - отметила Кикина.

По ее мнению, наиболее полноценны и успешны в работе смешанные коллективы, в состав которых входят как мужчины, так и женщины. Россиянка добавила, что такие экипажи особенно важны для дальних космических полетов и перспективного расселения человечества в космосе.

Наука и техника,Николь Манн,Анна Кикина,NASA,
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