Российские ученые впервые изучили живущие в городском воздухе микроорганизмы

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН впервые установили, какие микроорганизмы можно встретить в атмосферном воздухе в разные времена года. Пилотный проект по изучению биоразнообразия микроорганизмов, переносимых воздухом, является уникальным для России.

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Исследования состава воздуха в атмосфере Новосибирска с помощью методов геномного секвенирования проводятся уже несколько лет в партнерстве с Институтом химической кинетики и горения СО РАН (ИХКГ СО РАН) и Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" (ГНЦ ВБ "Вектор").

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Сегодня известно, что более 65 процентов от общего количества бактерий, обнаруженных в атмосфере, относятся к четырем типам: протеобактерии, актинобактерии, фирмикуты и цианобактерии. Первые два преобладают осенью и зимой, два другие - весной и летом.

Что касается содержащихся в воздухе грибов, то более 90 процентов из них это аскомикоты и базидиомикоты, причем чем больше одних, тем меньше других. Базидиомикоты преобладают осенью, а аскомикоты - в остальные сезоны года.

Как отмечают ученые, воздух - довольно сложный для изучения объект, так как концентрация частиц и микроорганизмов в нем крайне низкая. Третий год подряд специалисты дважды в месяц проводят дневные и ночные отборы воздуха в различных районах Новосибирска. Затем образцы фильтруют и проводят комплексный анализ. ИХКГ СО РАН с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа исследует химический состав, а ГНЦ ВБ "Вектор" занимается оценкой бактерий. Наконец, ИХБФМ СО РАН с помощью метагеномных подходов решает основную задачу проекта по оценке разнообразия бактерий и грибов в воздухе.

По словам руководителя проекта Марселя Кабилова (руководитель ЦКП "Геномика" ИХБФМ СО РАН), микробиом воздуха, то есть сообщество всех микроорганизмов, которые в нем содержатся, сложно изучать стандартными микробиологическими методами, так как большую часть данных микроорганизмов невозможно культивировать в лабораторных условиях. Поэтому ученые используют метагеномный подход, суть которого сводится к выделению из образца тотальной ДНК и ее секвенирования, то есть определения нуклеотидной последовательности. Это дает возможность идентифицировать большинство бактерий и грибов. Предварительные результаты проекта позволили впервые описать разнообразие микроорганизмов в атмосфере Новосибирска, а также выявить цикличность их встречаемости в зависимости от времени года.