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1 час назад

Samsung представил смартфон Galaxy A54 c экраном Super AMOLED за 40 тысяч рублей

Газета.Ru

Компания Samsung официально представила новые субфлагманы — Galaxy A34 и Galaxy A54. Об этом сообщает портал Android Authority.

Samsung представил смартфон Galaxy A54 c экраном Super AMOLED за 40 тысяч рублей
Фото: SamsungSamsung

Samsung Galaxy A54 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления экрана 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Внутри смартфона установлен чип Exynos 1380. Устройство оборудовано тройной камерой — основной на 50 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и макро на 5 Мп. Фронтальная камера получила 32 Мп.

Объем аккумулятора составил 5000 мАч. Покупателю на выбор будут представлены версии с 6 или 8 ГБ оперативной, а также 128 или 256 ГБ внутренней памяти.

Что же касается Galaxy A34, то его экран чуть больше — 6,6 дюйма. Он получил процессор MediaTek Dimensity 1080. Характеристики камерного блока чуть более скромные (48 Мп, 8 Мп, 5 Мп, а также 13 Мп на фронтальной камере). Вместимость аккумулятора, а также объем памяти совпадает со «старшей» моделью.

Предзаказ на новинки откроется 30 марта. Стоимость Galaxy A54 (6+128 ГБ) составит €490 (39,6 тыс. руб.), а Galaxy A54 (8+256 ГБ) — €550 (40,5 тыс. руб.). Galaxy A34 (6+128 ГБ) обойдется покупателю в €390 (31,5 тыс. руб.), а Galaxy A34 (8+256 ГБ) — в €460 (37,2 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что смартфоны Google Pixel Fold и Pixel 7a поступят в продажу в июне.

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