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13 минут назад

Windows 11 начали раздавать бесплатно

Lenta.ru

Microsoft начала раздавать новую версию ОС бесплатно среди энтузиастов. Об этом сообщает издание Neowin.

Windows 11 начали раздавать бесплатно
Фото: Microsoft Microsoft

Как стало известно журналистам медиа, новую бета-версию Windows 11 оказалось невозможно установить поверх старой. В связи с этим в компании начали распространять среди участников программы предварительной оценки Windows флеш-карты с дистрибутивом.

Программисты корпорации предложили пользователям новой версии операционной системы произвести так называемую «чистую» установку Windows, воспользовавшись флеш-накопителем. Заказать накопитель с дистрибутивом можно на сайте Windows Insider — для этого нужно подтвердить свою принадлежность к сообществу тестировщиков через электронную почту.

Согласно сайту компании, доставка дистрибутива может зависеть от региона и курьерской службы и затянуться на несколько недель. Также в Microsoft рассказали, что не могут отправить флеш-карты в Россию, Белоруссию, Афганистан, Сирию, Монголию и ряд других стран. Журналисты отметили, что выполнить «чистую» установку можно без фирменного накопителя — для этого нужно скачать бета-версию Windows с сайта корпорации и самостоятельно установить ее на флеш-карту объемом не менее восьми гигабайт.

В начале марта Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11. Апдейт включает в себя интегрированную в панель задач Windows поисковую систему Bing с поддержкой искусственного интеллекта, опцию для подключения iPhone к компьютеру.

Наука и техника,Microsoft,
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