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46 минут назад

"Ъ": объемы поставок в Россию процессоров и чипов почти не снизились вопреки международным санкциям

Газета.Ru

По итогам 2022 года объемы поставок процессоров и чипов на российский внутренний рынок почти не снизились вопреки действию международных санкций и уходу ряда зарубежных производителей из РФ. Самый большой рост продемонстрировали производители из Китая и Южной Кореи, а вот импорт американских фирм, напротив, резко упал, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Поставки в Россию процессоров и чипов остаются стабильными
Фото: Газета.ruГазета.ru

«В 2022 году в Россию поступило около 782 тыс. процессоров Intel, что на 9% больше результата 2021 года. Поставки другого американского производителя AMD упали вдвое, до 143 тыс. штук. Объем поставок «прочих» фирм (среди них есть китайские и корейские) увеличился в 2,5 раза, до 102 тыс.», — заявил один из собеседников.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали, что общее число поставляемых в страну чипов с техпроцессом от 32 нанометров (нм) и ниже в 2022 году сократилось на 0,7%, до 1,03 млн. По словам другого собеседника газеты, лидером в количестве поставок остается Intel. Также в пятерку лидеров вошли американский Analog Devises, Texas Instruments, AMD (и принадлежащий ему Xilinx), швейцарский STMicroelectronics.

15 марта пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ) сообщила, что российские ученые разработали первый в РФ проект рентгеновского литографа для производства микросхем. Его мощность рассчитана в диапазоне 11,2 нм (рентгеновские лучи).

Наука и техника,ФТС России,Intel,
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