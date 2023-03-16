NASA представило скафандр для прогулок по Луне

NASA представило прототип скафандра, который будут использовать астронавты во время высадки на поверхность Луны. Как ожидается, он понадобится уже в 2025 году - в рамках миссии Artemis 3.

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Как передает AFP, скафандр продемонстрировал Джим Стейн, главный инженер компании Axiom Space, с которой американское космическое агентство заключило договор на его создание (сумма контракта составила 228,5 миллиона долларов). Когда этот костюм будут носить астронавты, он будет белым, этот цвет традиционно выбирается, чтобы защитить человека от солнечных лучей. Однако сейчас скафандр был черным с вкраплениями темно-синего и оранжевого цветов. Такая хитрость понадобилась, чтобы скрыть некоторые особенности от конкурентов. Дело в том, что NASA все еще не решило, с кем будет работать во время последующих миссий Artemis (в 2027-м планируется доставка астронавтов на лунную орбитальную станцию, в 2028-м - посадка на южном полюсе Луны, а в 2029-м - еще она посадка).

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Костюм создан с множеством регулируемых деталей, подходящих для тел любого размера и обеспечивающих повышенную гибкость. По словам заместителя руководителя программы выхода в открытый космос в Axiom Space Рассела Ралстона, для создания скафандра использовались материалы, которые позволят человеку выдерживать крайне суровые условия на поверхности земного спутника, температуры от +50°C до -200°C, воздействие пыли и острых камней. Он также отметил, что костюмы не будут создавать под конкретного астронавта, они будут стандартными, хотя и разного размера, а подогнать по фигуре помогут как раз регулируемые детали.

Что касается шлема, то он оснащен передними фонарями камерой высокого разрешения, которая позволит прямом эфире следить за высадкой на Луну. На спине астронавты будут носить большой рюкзак с системами жизнеобеспечения.

Как заверяют разработчики, в таком скафандре можно находиться не менее восьми часов подряд, проводя научные исследования на поверхности спутника Земли.