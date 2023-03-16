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47 минут назад

Илон Маск отреагировал на падение американского MQ-9 твитом с восклицательным знаком

RT на русском

Бизнессмен Илон Маск отреагировал твитом с восклицательным знаком на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС Соединённых Штатов в Чёрном море.

Об этом пишет РИА Новости.

«!» — написал бизнесмен под постом одного из пользователей, посвящённым инциденту.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 столкнулся над Чёрным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды.

Маск предупредил об опасностях искусственного интеллекта

Российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

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