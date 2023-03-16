Представлен прототип скафандра для высадки астронавтов NASA на Луну

Американская компания Axiom Space представила прототип нового скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). В нем астронавты NASA высадятся на Луну в 2025 году в рамках программы «Артемида», говорится в сообщении комического агентства.

Фото: axiomspace.com axiomspace.com

Изображение нового скафандра обнародовано на сайте Axiom Space. AxEMU спроектированы для обеспечения большей гибкости, более высокого уровня защиты астронавтов при работе в суровых условиях окружающей среды. Кроме того, скафандры оснащены инструментами для выполнения задач в ходе проведения научных исследований. При создании новой модели специалисты использовали дизайн скафандра NASA Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU).

Представленный прототип выполнен в фирменных цветах фирмы, однако полноценные скафандры лунной миссии будут белыми. Дело в том, что этот цвет лучше отражает тепло и защищает астронавтов от высоких температур на Луне.

Ожидается, что новые тренировочные скафандры будут переданы NASA ближе к осени.