Стала известна цена первого складного смартфона Google Pixel Fold

Ожидается, что уже в мае Google представит два новых смартфона — доступный Pixel 7a и свой первый складной флагман Pixel Fold.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Интересной информацией о последнем поделились наши коллеги из WinFuture. По данным журналистов, устройство будет доступно в двух цветах — «карбон» и «фарфор». В нём будет 256 ГБ постоянной памяти и цена около 1700 евро.

Pixel Fold также предрекают доступность лишь в ряде стран — на первых этапах, якобы, Google не готова обеспечить весь мир новым для себя классом устройств.