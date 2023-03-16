Кикина назвала важное условие для освоения других планет

"Человечество на Земле представлено двумя полами: мужским и женским. И это нормально, когда два этих представителя человечества развиваются в космической отрасли <...>", - сказала Кикина на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По словам космонавта, "наиболее полноценные рабочие команды, экипажи, группы людей те, где есть определенное соотношение как мужского, так и женского гендеров".