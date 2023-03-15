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32 минуты назад

Астрономы обнаружили признаки вулканической активности на Венере

Газета.Ru

На Венере могут существовать активные вулканы. Статья об этом опубликована в Nature. Венера, хотя и похожа на Землю по размеру и массе, не обладает подвижными литосферными плитами. Именно в зонах контакта разных тектонических плит зачастую происходят извержения вулканов, и потому долгое время считалось, что на Венере их нет.

Астрономы обнаружили признаки вулканической активности на Венере
Фото: NASANASA

Роберт Херрик из Университета Аляски сравнил радарное изображение, сделанное американским зондом "Магеллан" в середине февраля 1991 года с изображением середины октября 1991 года.

Ученый заметил значительные изменения на северной стороне куполообразного щитового вулкана Моат. На первом кадре отверстие в грунте имеет круглую форму и по площади не превышает полтора квадратных километра. На втором кадре отверстие приобрело неправильную форму и площадь более двух квадратных километров. Изменения такого масштаба на Земле связаны с вулканической активностью, будь то извержение через жерло или движение магмы под жерлом, которое вызывает обрушение его стен и расширение отверстия.

На более позднем изображении видно, что стенки жерла стали ниже на несколько десятков метров, и что жерло заполнилось почти до краев. Исследователи предполагают, что за восемь месяцев между снимками в отверстии образовалось лавовое озеро, хотя неизвестно, было ли его содержимое жидким или охлажденным и затвердевшим. Однако у наблюдаемой картины есть и другое объяснение: обрушение стенок и расширение отверстия могло произойти из-за землетрясения. В то же время, обрушения жерл такого масштаба на земных вулканах всегда сопровождались вулканическими извержениями поблизости.

Ранее телескоп James Webb запечатлел звезду перед превращением в сверхновую.

Наука и техника,Роберт Херрик,
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