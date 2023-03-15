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24 минуты назад

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook

Национальная Служба Новостейиещё 2

Американская корпорация Microsoft уведомила пользователей о хакерском взломе почтового клиента Outlook. Об этом сообщает телеканал CNN.

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Фото: nsn.fmnsn.fm

В заявлении сказано, что злоумышленники использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении с апреля по декабрь прошлого года. Кибератакам подверглись около 15 организаций, уточнили в американской компании.

В Microsoft приписывают атаку хакерам из APT28 (Fancy Bear). По мнению западных разведок, группа может быть связана с Россией. В ряде Telegram-каналов ранее распространилась информация о хакерском взломе сервисов Сбербанка, передает НСН.

Наука и техника,Microsoft,Сбербанк России,
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