Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook

Американская корпорация Microsoft уведомила пользователей о хакерском взломе почтового клиента Outlook. Об этом сообщает телеканал CNN.

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В заявлении сказано, что злоумышленники использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении с апреля по декабрь прошлого года. Кибератакам подверглись около 15 организаций, уточнили в американской компании.