Умер физик-теоретик Александр Андреев

Умер физик-теоретик, академик и вице-президент Российской академии наук в 1991–2013 годах Александр Андреев, сообщается на сайте дирекции Физического института РАН имени П. Н. Лебедева (ФИАН).

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"15.03.2023 года на 84-м году жизни умер один из крупнейших российских физиков-теоретиков академик Александр Федорович Андреев", – отметили в сообщении.

Уточняется, что о месте и времени похорон будет сообщено позже. Андреев являлся выдающимся российский ученым, лауреатом Ленинской, и многих других отечественных и зарубежных премий. Академик удостоен Золотой медали имени П. Л. Капицы. Кроме того, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.