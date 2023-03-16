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24 минуты назад

Google объявила о прекращении продаж AR-очков Glass Enterprise Edition 2

Газета.Ruиещё 1

Компания Google объявила о прекращении продаж очков дополненной реальности Glass Enterprise Edition 2. Об этом сообщает 9to5Google. После коммерческого провала оригинальных очков Google Glass компания решила сосредоточиться только на бизнес-секторе.

Google объявила о прекращении продаж AR-очков Glass Enterprise Edition 2
Фото: GoogleGoogle

Линейка, получившая название Glass Enterprise Edition, продавалась как гаджет-помощник для сотрудников предприятий, позволяя им работать в режиме "hands-free". Однако и эти устройства, по всей видимости, ждал провал — с 15 марта 2023 года Google прекращает все продажи Glass Enterprise Edition 2. Поддержка уже выпущенных устройств продлится до 15 сентября.

Google предупредила, что не планирует выпускать какие-либо программные обновления для гаджета. Это касается и предустановленного на AR-очки приложения Meet on Glass — его поддержка продлится до осени, а затем оно может и вовсе перестать работать, как сообщили в компании. Официально Google не раскрывает причин остановки продаж, но, скорее всего, она кроется в низком спросе и плохих финансовых показателях. Аналогичные факторы в 2015 году привели к остановке выпуска Google Glass.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что в сеть были слиты детализированные изображения нового флагмана Google Pixel c овальной камерой.

Наука и техника,Google,
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