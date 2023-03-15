Телескоп James Webb запечатлел звезду перед превращением в сверхновую

Звезды типа Вольфа — Райе отличаются очень высокой температурой и яркостью. Они в десятки раз массивнее Солнца и как правило находятся на поздних стадиях эволюции. Иными словами, Вольфа — Райе - это один из этапов существования очень массивных звезд на пути превращения в сверхновую. Вольф-Райе 124 находится на расстоянии 15 000 световых лет от Солнца в созвездии Стрельца. Она, как и все звезды подобного типа, сбрасывает внешние слои, в результате чего появляются характерные гало из газа и пыли. WR 124 в 30 раз тяжелее Солнца и на данный момент сбросила материю на 10 Солнц.