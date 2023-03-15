Телескоп James Webb запечатлел звезду перед превращением в сверхновую

Орбитальная обсерватория James Webb передала снимки звезды Вольф-Райе 124, которая скоро превратится в сверхновую. Об этом сообщает NASA.
Звезды типа Вольфа — Райе отличаются очень высокой температурой и яркостью. Они в десятки раз массивнее Солнца и как правило находятся на поздних стадиях эволюции. Иными словами, Вольфа — Райе - это один из этапов существования очень массивных звезд на пути превращения в сверхновую. Вольф-Райе 124 находится на расстоянии 15 000 световых лет от Солнца в созвездии Стрельца. Она, как и все звезды подобного типа, сбрасывает внешние слои, в результате чего появляются характерные гало из газа и пыли. WR 124 в 30 раз тяжелее Солнца и на данный момент сбросила материю на 10 Солнц.
По мере того, как выбрасываемый газ удаляется от звезды и остывает, образуется космическая пыль, которая светится в инфракрасном диапазоне. Именно из нее состоит видимое красное облако (цвета снимка - искусственные). До запуска James Webb астрономы не имели возможность настолько подробно исследовать межзвездную пыль. Эта пыль играет решающую роль в эволюции галактик, участвует в формировании планет и служит субстратом для многих химических реакций, среди которых, скорее всего, и те, которые привели к образованию органических молекул.
Ранее астрономы сообщили, что пролетающие спутники испортили 2,7% снимков телескопа Hubble.