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22 минуты назад

Samsung представила субфлагманы Galaxy A54 и A34

Lenta.ru

Samsung анонсировала новые смартфоны Galaxy A54 и A34. Об этом сообщает издание Android Authority.

Samsung представила субфлагманы Galaxy A54 и A34
Фото:  Robert Triggs / Android Authority Robert Triggs / Android Authority

Базовый аппарат серии получил 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением 2340х1080 пикселей с поддержкой частоты 120 герц. Также A34 вышел с процессором Dimensity 1080, 6 гигабайтами оперативной памяти, минимум 128 гигабайтами встроенной памяти. На задней панели девайса расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей, спереди находится 13-мегапиксельная фронтальная камера. Представленный девайс имеет аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Старшая модель Galaxy A54 отличается от стартовой наличием 6,4-дюймового экрана, чипом Exynos 1380, тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 5 мегапикселей. Также субфлагман имеет улучшенную 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Оба гаджета представлены в цветах Awesome Violet и Awesome Graphite, старт предзаказов намечен на 30 марта. Самый доступный Galaxy A34 обойдется в 390 евро или около 32 тысяч рублей, Galaxy A54 — 490 евро или около 40 тысяч рублей.

Ранее посетители Reddit раскритиковали создателей камеры Samsung Galaxy S23 Ultra. По словам пользователей площадки, камера флагмана на самом деле не может снимать космические фотографии — вместо этого изображение генерируется с помощью нейросетей.

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