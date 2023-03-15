Samsung представила субфлагманы Galaxy A54 и A34

Samsung анонсировала новые смартфоны Galaxy A54 и A34. Об этом сообщает издание Android Authority.

Фото: Robert Triggs / Android Authority Robert Triggs / Android Authority

Базовый аппарат серии получил 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением 2340х1080 пикселей с поддержкой частоты 120 герц. Также A34 вышел с процессором Dimensity 1080, 6 гигабайтами оперативной памяти, минимум 128 гигабайтами встроенной памяти. На задней панели девайса расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей, спереди находится 13-мегапиксельная фронтальная камера. Представленный девайс имеет аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Старшая модель Galaxy A54 отличается от стартовой наличием 6,4-дюймового экрана, чипом Exynos 1380, тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 5 мегапикселей. Также субфлагман имеет улучшенную 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Оба гаджета представлены в цветах Awesome Violet и Awesome Graphite, старт предзаказов намечен на 30 марта. Самый доступный Galaxy A34 обойдется в 390 евро или около 32 тысяч рублей, Galaxy A54 — 490 евро или около 40 тысяч рублей.