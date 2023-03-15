Ученые заметили, что при ходьбе пешком задействуется особая часть мозга

Ориентация в пространстве по зрению во время ходьбы пешком задействует особую часть мозга. Об этом сообщает американский Национальный глазной институт. Дэниел Дилкс, один из авторов исследования, считает, что при ориентации в окружающей среде задействуются два участка мозга: затылочная доля и ретросплениальный комплекс.

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Ретросплениальный комплекс оперирует подобием карты и необходим, чтобы дойти до не видимого в настоящий момент пункта назначения - от пещеры к ручью, от дома до магазина и так далее. Затылочная же доля используется для того, чтобы не натыкаться на предметы и иметь возможность обойти стену и препятствие. Однако в этой теории было слабое место: считалось, что затылочная доля не участвует в навигации у детей до 8 лет, и несмотря на это дети не натыкаются на предметы. В связи с этим ученый допустил, что затылочная доля может проявлять себя рано, но созревает позже.

Видео дня

Чтобы прояснить этот вопрос, Дилкс и его коллеги сняли ряд видео от первого лица. Все они были сняты в одном месте, изменялся лишь метод перемещения: ходьба, ползание и полет (который просто так человеку не доступен). При просмотре подобных видео мозг как правило начинает работать так, как если бы перед ним были реальные события, и благодаря этому ученые смогли исследовать реакцию мозга на разные методы перемещения с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

В исследовании приняли участие 15 взрослых добровольцев. Выяснилось, что когда участники просматривали видео с ходьбой, активировалась затылочная доля мозга. Но когда они просматривали другие видео — "ползали" или "летали" - затылочная доля не активировалась. Напротив, ретросплениальный комплекс активировался при просмотре всех видео, что позволяет предположить, что затылочная доля специфична для ходьбы, в отличие от других режимов визуальной навигации.

Кроме того, во время ползанья также активировался ряд других областей мозга. Из этого авторы делают вывод, что в раннем возрасте в навигацию могут быть вовлечены другие части, помимо затылочной доли и ретросплениального комплекса. Это исследование поможет понять, как развивается мозг при взрослении, а также как дети учатся взаимодействовать с окружающей средой.