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41 минуту назад

В "Одноклассниках" появилась возможность устанавливать эмодзи-статус

Газета.Ruиещё 1

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Настроения», в котором каждый пользователь сможет установить эмодзи-статус. Он отображается как на странице профиля, так и в ленте, обсуждениях, комментариях и уведомлениях в виде кастомной иконки рядом с именем.

В "Одноклассниках" появилась возможность устанавливать эмодзи-статус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь пользователи в приложении «Настроения» могут установить тематический эмодзи, чтобы передать свою эмоцию. Также этот статус дополняется кратким описанием, которое будет высвечиваться, если кликнуть на иконку.

Эмодзи-настроение активно в течение трех дней, при этом менять и удалять его можно в любое время. Установить статус получится и в мобильной версии соцсети на Android и iOS, и в десктопной.

Наука и техника,Одноклассники,
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