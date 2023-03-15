Новые правила для россиян в WhatsApp не подтвердились

Информация о введении новых правил в мессенджере WhatsApp с 17 марта специально для россиян не подтвердилась. Об этом пишет «Газета.ру».

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Ранее СМИ сообщили о том, что с 17 марта WhatsApp в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов с версией операционной системой Android новее 4.1, а на iPhone должна быть установлена версия 12 или новее.

Однако информация о таких изменениях в работе мессенджера именно для России не подтверждаются официальным сайтом WhatsApp и порталом WABetaInfo, специализирующимся на новостях о приложении.

На официальном сайте эти требования были указаны несколько месяцев назад и вступили в силу задолго до 17 марта для пользователей всех стран мира, а не только России.