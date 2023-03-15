Новые правила для россиян в WhatsApp не подтвердились

Информация о введении новых правил в мессенджере WhatsApp с 17 марта специально для россиян не подтвердилась. Об этом пишет «Газета.ру».
Ранее СМИ сообщили о том, что с 17 марта WhatsApp в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов с версией операционной системой Android новее 4.1, а на iPhone должна быть установлена версия 12 или новее.
Однако информация о таких изменениях в работе мессенджера именно для России не подтверждаются официальным сайтом WhatsApp и порталом WABetaInfo, специализирующимся на новостях о приложении.
На официальном сайте эти требования были указаны несколько месяцев назад и вступили в силу задолго до 17 марта для пользователей всех стран мира, а не только России.
Ранее портал WABetaInfo сообщает, что в мессенджере WhatsApp появится возможность видеть имена пользователей неизвестных номеров, которые пишут в общие чаты. Такое нововведение должно упростить распознавание собеседников и их сообщений без необходимости отдельно сохранять каждый контакт. При этом номера таких абонентов всё ещё будут доступны для просмотра.