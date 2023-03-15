В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
39 минут назад

Новые правила для россиян в WhatsApp не подтвердились

Мария Иванова

Информация о введении новых правил в мессенджере WhatsApp с 17 марта специально для россиян не подтвердилась. Об этом пишет «Газета.ру».

Новые правила для россиян в WhatsApp не подтвердились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее СМИ сообщили о том, что с 17 марта WhatsApp в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов с версией операционной системой Android новее 4.1, а на iPhone должна быть установлена версия 12 или новее.

Однако информация о таких изменениях в работе мессенджера именно для России не подтверждаются официальным сайтом WhatsApp и порталом WABetaInfo, специализирующимся на новостях о приложении.

На официальном сайте эти требования были указаны несколько месяцев назад и вступили в силу задолго до 17 марта для пользователей всех стран мира, а не только России.

Ранее портал WABetaInfo сообщает, что в мессенджере WhatsApp появится возможность видеть имена пользователей неизвестных номеров, которые пишут в общие чаты. Такое нововведение должно упростить распознавание собеседников и их сообщений без необходимости отдельно сохранять каждый контакт. При этом номера таких абонентов всё ещё будут доступны для просмотра.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий