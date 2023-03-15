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8 минут назад

Ученые оценили шансы астероида 2023 DW столкнуться с Землей

Елена Прошина

Астрономы пересмотрели прогнозы относительно столкновения в Землей огромного астероида, способного разрушить целый город. Об этом пишет Naked Science.

Ученые оценили шансы астероида 2023 DW столкнуться с Землей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее астрономы из Чили обнаружили астероид диаметром около 50 метров. Ему дали название 2023 DW. По прогнозам, он может столкнуться с Землей 14 февраля 2046 года. Ученые утверждали, что это произойдет с вероятностью один к 432.

Однако теперь Европейское космическое агентство пересчитало риски. Эксперты полагают, что шансы столкновения увеличились до вероятности один из 1584. Астрономы считают, что если астероид все же столкнется с Землей, это будет напоминать скорее падение Тунгусского метеорита, а не более вселенский масштаб.

Ученые также рассчитали место, куда вероятнее всего упадет объект. Это США, Австралия или страны Юго-Восточной Азии. Также есть вероятность в 70%, что он упадет в Тихий океан.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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