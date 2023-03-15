Ученые оценили шансы астероида 2023 DW столкнуться с Землей

Астрономы пересмотрели прогнозы относительно столкновения в Землей огромного астероида, способного разрушить целый город. Об этом пишет Naked Science.

Ранее астрономы из Чили обнаружили астероид диаметром около 50 метров. Ему дали название 2023 DW. По прогнозам, он может столкнуться с Землей 14 февраля 2046 года. Ученые утверждали, что это произойдет с вероятностью один к 432.

Однако теперь Европейское космическое агентство пересчитало риски. Эксперты полагают, что шансы столкновения увеличились до вероятности один из 1584. Астрономы считают, что если астероид все же столкнется с Землей, это будет напоминать скорее падение Тунгусского метеорита, а не более вселенский масштаб.