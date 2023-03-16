Астрономы рассказали, где может существовать жизнь

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40 минут назад

Астрономы заявили, что жизнь может существовать на экзопланетах в приливном захвате звезд

Газета.Ruиещё 1

У линии терминатора экзопланет в приливном захвате звезд может существовать жизнь. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Ирвайне.

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Фото: Ana Lobo/UCIAna Lobo/UCI

Близко расположенные к звезде планеты зачастую попадают в приливный захват и остаются повернутыми к ней одной стороной навсегда. Примером этого может служить Меркурий, а также повернутая к Земле всегда одной стороной Луна. Между дневной и ночной стороной таких планет возникает огромная разница температур — например, на Меркурии она находится в диапазоне от -170 до 400 градусов. Экстремальная жара и экстремальный холод неблагоприятны для жизни, и потому традиционно считалось, что возникновение живых существ на таких планетах маловероятно.

Лукас Ван Вик и его коллеги описали сценарий, в котором такие планеты могут поддерживать жизнь. По их мнению, она может быть сосредоточена вдоль линии терминатора, которая разделяет день и ночь. Ученые смоделировали климат планет в приливном захвате, используя программное обеспечение, обычно используемое для моделирования климата Земли, но с некоторыми корректировками. Модель показала, что при при определенных комбинациях спектрального класса звезды, орбиты планеты и ее массы, а также ее элементного состава, в зоне терминатора будут возникать пригодные для жизни условия.

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Важную роль играет количество воды на планете. Если она покрыта океаном, то на дневной стороне она испарится и покроет планету толстым слоем пара. Если же на планете много суши, этого не произойдет.

Теоретическое предсказание существования таких экзотических зон обитания вдоль линии вечного «вечера», по мнению авторов работы, вынуждает пересмотреть политику поиска жизнепригодных планет.

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