Астрономы рассказали, где может существовать жизнь

У линии терминатора экзопланет в приливном захвате звезд может существовать жизнь. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Ирвайне.

Фото: Ana Lobo/UCI Ana Lobo/UCI

Близко расположенные к звезде планеты зачастую попадают в приливный захват и остаются повернутыми к ней одной стороной навсегда. Примером этого может служить Меркурий, а также повернутая к Земле всегда одной стороной Луна. Между дневной и ночной стороной таких планет возникает огромная разница температур — например, на Меркурии она находится в диапазоне от -170 до 400 градусов. Экстремальная жара и экстремальный холод неблагоприятны для жизни, и потому традиционно считалось, что возникновение живых существ на таких планетах маловероятно.

Лукас Ван Вик и его коллеги описали сценарий, в котором такие планеты могут поддерживать жизнь. По их мнению, она может быть сосредоточена вдоль линии терминатора, которая разделяет день и ночь. Ученые смоделировали климат планет в приливном захвате, используя программное обеспечение, обычно используемое для моделирования климата Земли, но с некоторыми корректировками. Модель показала, что при при определенных комбинациях спектрального класса звезды, орбиты планеты и ее массы, а также ее элементного состава, в зоне терминатора будут возникать пригодные для жизни условия.

Важную роль играет количество воды на планете. Если она покрыта океаном, то на дневной стороне она испарится и покроет планету толстым слоем пара. Если же на планете много суши, этого не произойдет.