YouTube заблокировал канал с интервью блогера Артемия Лебедева

Видеохостинг YouTube заблокировал третий канал российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева, в котором он якобы давал интервью своему монтажеру. О том, что платформа вычислила хитрость блогера, он сообщил в личном Telegram-канале.
«Зая, ты будешь страшно смеяться, но Ютюб **** (полностью) снес канал Васи Пупкина», — отметил он. На новом канале, который дизайнер открыл в начале марта, Лебедев пошел на хитрость.
Он назвал новый канал «Вася Пупкин», а все ролики на нем выходили со вступлением, в котором монтажер анонсировал «интервью» с дизайнером. Однако фактически дальше запускался стандартный выпуск с обзором новостей.
«Канал за неделю собрал 117 тыс. подписчиков, а ролики набирали уже по 400 тыс. просмотров», — констатировал дизайнер.
Он также указал на то, что пока не планирует создавать еще один канал на YouTube. По его словам, свежий выпуск обзора новостей выйдет в паблике в VK.
Ранее Лебедев заявлял, что YouTube заблокировал его новый канал «Самые Честные Новости» примерно через неделю после создания.
Блогер с конца февраля начал дублировать все ролики на RuTube и в VK. YouTube удалил основной канал и все ролики Артемия Лебедева с платформы 22 февраля 2023 года за «нарушение условий использования сервиса». На момент блокировки на него были подписаны более 1,1 млн человек.