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1 час назад

«Джеймс Уэбб» сфотографировал звезду на пороге смерти

Никита Бородкин

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фотографию звезды, которая находится на пороге своей смерти. Как сообщает Sky News, инфракрасная линза аппарата зафиксировала излучение от газопылевого облака, которое было выброшено в космос огромной звездой на расстоянии в 15 тысяч световых лет.

«Джеймс Уэбб» сфотографировал звезду на пороге смерти
Фото: NASANASA

Мерцающий фиолетовый материал на снимке когда-то был внешним слоем звезды Вольфа-Райе 124. По данным NASA, она находилась в созвездии Стрельца и была в 30 раз массивнее Солнца. Масса выброшенной материи достаточна, чтобы образовать 10 новых схожих с Солнцем звезд.

«То, что мы видим на этом прекрасном новом изображении в самом центре— это звезда», — подчеркнула специалист NASA Эмбер Строун.

По словам ученой, в конце своего жизненного цикла звезды выбрасывают материю, состоящую из различных элементов, в космос. В частности, железо и кальций, которые являются незаменимыми элементами в человеческом организме, когда-то были буквально «выкованы» внутри звезды, взорвавшейся миллиарды лет назад.

«И это то, что мы видим на этом изображении. Эта пыль распространяется в космос и в конечном итоге создаст планеты. И вот как мы сюда попали», — заключила она.

Напомним, что ранее международная группа исследователей с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила в молекулярном облаке Chamaeleon I элементы, важные для формирования атмосфер и аминокислот, которые являются основой жизни. По мнению экспертов, в будущем газопылевое облако может быть вовлечено в формирование новых планет, благодаря чему на них возникнет жизнь.

Наука и техника,NASA,
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